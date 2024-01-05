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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يونيسف : 335 ألف طفل فى قطاع غزة معرضون لسوء التغذية الحاد

أطفال غزة
أطفال غزة

كشف المتحدث الإقليمي لمنظمة يوننسيف، عمار عمار، عن أن ما يحدث في غزة أمر صعبًا للغاية ولا يمكن تحمله، والمنظمة قامت بالفعل بإرسال تحذير حول تدهور الأحوال المعيشية للأطفال داخل قطاع غزة، فضلا عن تزايد أعداد الوفيات بينهم. 

حديث عن الوضع في قطاع غزة 

وأضاف “عمار”، خلال تصريحات عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما يحدث في غزة من أزمات منها ضرر كبير في منظومة الصرف الصحي فضلا عن البنية التحتية قد تؤدي إلى ظروف مواتية لانتقال الأمراض من خلال المياه. 

وأوضح المتحدث باسم المنظمة، أن حوالي 335 ألف طفل داخل القطاع معرضين إلى سوء التغذية والذي يهدد حياتهم بشكل مباشر، فضلا عن أكثر من مليون طفل آخر تدهورت أوضاعهم خلال الـ 3 أشهر الماضية.

وأكد المتحدث الإقليمي ليونيسف للقاهرة الإخبارية، أن المنظمة نجحت بإدخال 600 ألف لقاح خاص بالأطفال عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي.

يوننسيف قطاع غزة القاهرة الإخبارية منظومة الصرف الصحى المياة

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