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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المستقلين الجدد: الحوار الوطني نقطة فارقة في الحياة السياسية المصرية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحوار الوطني كان نقطة فارقة في الحياة السياسية المصرية، والحياة الحزبية ما قبل 2022 بدعوة الرئيس السيسي لحوار وطني يحدد أولويات العمل الوطني في الفترة المقبلة، وإذا تم استعراض ما تم في المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي يجب أن نطلق عليها أنه حوار وطني معني بالمواطن المصري من الدرجة الأولى، وبالتالي كان على مشاركة واسعة من القوى السياسية وكل القوى المجتمعية. 

حديث عن الحوار الوطني 

وأضاف "عناني"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن ضم الحوار على آخر إحصاء للحوار الوطني مشاركة 60 حزب سياسي في الحوار الوطني بإجمالي متحدثين حوالي 2630 متحدث في مناقشة أكثر من 1500 مقترح، وهو ما يعني أنه تم مناقشة الكثير من القضايا ما يقرب من 70 قضية في الجلسات العامة التي بلغت ما يقرب 90 جلسة منهم 74 جلسة مفتوحة، وهو ما يعني أن هناك عمل قوي ومشاركة واسعة من الأحزاب السياسية. 

وتابع أن الحوار الوطني كان به عنوان كبير وهو لا خطوط حمراء في الحوار الوطني، وأن الحرية للجميع، والكل شارك في الحوار خاصة الأحزاب السياسية التي ظهر بعضها على السطح من خلال الحوار وأثبتت انها جديرة بالتواجد في الحياة السياسية في مصر، وفي المشاركة بقوة.

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