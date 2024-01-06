اخبار السيارات| سعر أغلى موديل من إنتاج بوجاتي.. أشهر عربية يابانية مستعملة بـ120 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اشتهرت سوزوكي بإنتاج السيارات الاقتصادية منخفضة التكلفة، والتي مازالت تمتلك سمعة طيبة في سوق المستعمل، ومن أشهر إصداراتها سوزوكي ماروتي.

تتميز العلامة التجارية الفرنسية الفارهة بوجاتي بإصدارتها الرياضية الخارقة سنوياً والتي تأتي مزودة بالمحرك الاسطوري W16 ، ولاسيما الإصدارات المحدودة مثل سيارة شنتوديتشي Centodieci، والتي تعتبر أحدث مقتنيات نجم كرة القدم البرتغالي كرستيانو رونالدو.

تعتبر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 واحدة من أشهر سيارات الهاتشباك الاقتصادية في السوق المصري، حيث تتميز بمحرك اقتصادي من الدرجة الاولى، وتصميم بسيط.

شهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية لشراء سيارة بسعر مناسب نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.