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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة .. هيونداي بـ140 ألف جنيه

هيونداي أكسنت موديل
هيونداي أكسنت موديل 1999

يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

 

تعتبر السيارة الكورية هيونداي أكسنت أحد أشهر الإصدارات المستعملة بالسوق المصري، تم تقديم الجيل الأول منها عام 1995 كبديل لطراز أكسيل السابق، وجاء الجيل الثاني بمساحات أوسع وزوايا أكثر حدة عام 2003.

هيونداي أكسنت موديل 1999

أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 1999 في سوق المستعمل:

تتراوح أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

مواصفات السيارة هيونداي أكسنت موديل 1999 "مستعملة"

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 1999 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، بسعة 1300 سي سي، كما تتوفر بنسخ آخرى سعة 1500 سي سي.

 

تأتي السيارة هيونداي اكسنت موديل 1999 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتتوفر بعض النسخ بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وبلغت قرائة عداد السيارة نحو 140 ألف كيلو متر. 

 

جاءت قراءة العداد في السيارة هيونداي أكسنت موديل 1999 بـ 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

هيونداي سوق المستعمل هيونداى اكسنت اكسنت سيارات مستعملة

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