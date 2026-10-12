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منتدى مصر 2026.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منتدى مصر 2026.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة" منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"، خلال متابعة التحضيرات الجارية لـ "منتدى مصر 2026"، المقرر خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة. 

حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة،  وعدد من مسئولي الوزارات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه هي الورشة الثانية التي نستعرض فيها محاور الجلسة المخصصة لمناقشة منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية، المقرر تنظيمها بمنتدى مصر 2026، والتي سنتناول فيها جهود الدولة في دعم مختلف شرائح وفئات المجتمع الأكثر احتياجا وفئات محدودي الدخل.

وأضاف: سنناقش سبل تعزيز كفاءة وفاعلية الانتقال من الدعم السلعي العيني إلى الدعم السلعي النقدي، مع ربط قيمة الدعم بتطورات الأسعار ومعدلات التضخم؛ من أجل الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة؛ بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الهدف من هذه المناقشات المستفيضة الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن والرأي العام حول هذا الملف المهم والمرتبط بشكل أساسي بحياته اليومية، موضحا أن الحكومة ملتزمة بنهج المكاشفة والمصارحة، وستطرح جميع التحديات التي واجهت الدولة فيما يخص هذا الملف خلال الفترة الماضية، وستطرح للنقاش مستهدفات المرحلة القادمة، لتصل إلى مخرجات تستفيد منها عند اتخاذ أي قرار يخص هذا الملف المهم، فهدفنا في نهاية الأمر العمل دوما على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، بما ينعكس على جودة حياته ومعيشته.

رئيس مجلس الوزراء الوزراء حماية اجتماعية منتدى مصر 2026 الحكومة

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