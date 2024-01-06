عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل رولات الزعتر| بأسهل الخطوات

طريقة عمل رولات الزعتر
طريقة عمل رولات الزعتر

رولات الزعتر من الأكلات الخفيفة و الشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل رولات الزعتر

txt

أرخص وأحلى من الجاهز.. طريقة عمل البقسماط

txt

طريقة عمل دبابيس دجاج بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية


مقادير رولات الزعتر


1 باكيت مربعات باف باستري
ربع كوب زعتر بالسمسم
ربع كوب زيت زيتون

طريقة تحضير  رولات الزعتر 


سخني الفرن ٢٠٠، احضري صينية واسعة ، ضعي ورق زبدة
امسحي مربع العجينة بالزيت، انثري الزعتر.
لفي العجينة لتحصلي على رول مع الانتباه لعدم الضغط على الرول أثناء اللف.
باستعمال السكين اقطعي الرول الى ٤ او ٥ شرائح. حسب الرغبة.
ثبتيها بالعود الخشبي مثل الكباب. ضعيها في الصينية
اخبزي الرولات لتصبح ذهبية وقدميها
 

رولات الزعتر طريقة عمل رولات الزعتر مقادير رولات الزعتر طريقة تحضير رولات الزعتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

أحسن لاعب وأعظم مدافع| مصطفى محمد يفك الاشتباك بين زيزو وعبدالمنعم.. فيديو

موضوعات متعلقة

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

نشرة المرأة و الصحة| إتيكيت زيارة مريض السرطان....نزيف اللثة.. الأسباب والعلاج

أرخص وأحلى من الجاهز.. طريقة عمل البقسماط

طريقة عمل دبابيس دجاج بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2024

حسام موافي يكشف عن علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالسكري.. تحذير عاجل

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

في عيد ميلادها الـ30..صور تكشف عن هنا الزاهد قبل وبعد عمليات التجميل

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يترأس صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية مساء اليوم

الحرب الكلامية تستعر بين بايدن وترامب مع إطلاق حملتهما الانتخابية

جريمة مروعة للاحتلال .. نبش 1100 قبر في "التفاح" وسرقة 150 جثمانا

أفضل دعاء لشفاء المريض.. ردده بخشوع بين الآذان والإقامة

الصحة تكشف أسباب فقدان السمع عند الأطفال وطرق العلاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأشحاص أكثر عرضة لظهور حب الشباب من غيرهم.. لهذه الأسباب

طريقة عمل رولات الزعتر| بأسهل الخطوات

بفستان جلد.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فيديو

40 شهابا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل الفجر؟ «فيديوجراف»

رامي عياش يحتفل بعيد زواجه.. ما حكاية صوره مع داليدا ولماذا تصدر التريند؟|فيديوجراف

وهما بياكلوا.. تفاصيل جريـ.مة مرعبة داخل محل كبابجي في 6 أكتوبر

ما قصة الـ122 مليون جنيه؟.. القبض على شريك أميرة الدهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ