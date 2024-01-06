طريقة عمل رولات الزعتر| بأسهل الخطوات

رولات الزعتر من الأكلات الخفيفة و الشهية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل رولات الزعتر



مقادير رولات الزعتر



1 باكيت مربعات باف باستري

ربع كوب زعتر بالسمسم

ربع كوب زيت زيتون

طريقة تحضير رولات الزعتر



سخني الفرن ٢٠٠، احضري صينية واسعة ، ضعي ورق زبدة

امسحي مربع العجينة بالزيت، انثري الزعتر.

لفي العجينة لتحصلي على رول مع الانتباه لعدم الضغط على الرول أثناء اللف.

باستعمال السكين اقطعي الرول الى ٤ او ٥ شرائح. حسب الرغبة.

ثبتيها بالعود الخشبي مثل الكباب. ضعيها في الصينية

اخبزي الرولات لتصبح ذهبية وقدميها

