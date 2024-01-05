طريقة عمل دبابيس دجاج بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

دبابيس دجاج بالبطاطس من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل.



قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دبابيس دجاج بالبطاطس.

مقادير دبابيس دجاج بالبطاطس



١٢ دبوس فراخ مسلوق

٢ بطاطس كبير مسلوق ومهروس

١ كوب جبن موتزاريلا

ملح- فلفل

١ ملعقة صغيرة بابريكا

١ ملعقة كبيرة بقدونس

١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

١ ملعقة صغيرة بودرة بصل

رشة جوزة الطيب

بيض

بانكو

دقيق

زيت للقلي



طريقة تحضير دبابيس دجاج بالبطاطس



نفصل الفراخ عن العظم مع الاحتفاظ بالعظم

نقطع الدجاج و نخلطه مع البطاطس المهروسة، جبن موتزاريلا، البهارات المذكورة و البقدونس و نخلطهم جيدا معا

نضع الخليط على العظم كشكل ورك الفرخة و نغطسه بالدقيق ثم بيض ثم بانكو و نقليهم بالزيت الساخن حتى يصبح لونهم ذهبي و تقدم ساخنة بالهنا و الشفا