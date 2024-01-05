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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل دبابيس دجاج بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

دبابيس دجاج بالبطاطس
دبابيس دجاج بالبطاطس

دبابيس دجاج بالبطاطس من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل.


 قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دبابيس دجاج بالبطاطس.

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مقادير دبابيس دجاج بالبطاطس


١٢  دبوس فراخ مسلوق
٢ بطاطس كبير مسلوق ومهروس
١ كوب جبن موتزاريلا
ملح- فلفل
١ ملعقة صغيرة بابريكا
١ ملعقة كبيرة بقدونس 
١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم
١ ملعقة صغيرة بودرة بصل
رشة جوزة الطيب
بيض 
بانكو
دقيق
زيت للقلي


طريقة تحضير دبابيس دجاج بالبطاطس 


نفصل الفراخ عن العظم مع الاحتفاظ بالعظم
نقطع الدجاج و نخلطه مع البطاطس المهروسة،  جبن موتزاريلا، البهارات المذكورة و البقدونس و نخلطهم جيدا معا
نضع الخليط على العظم كشكل ورك الفرخة و نغطسه بالدقيق ثم بيض ثم بانكو و نقليهم بالزيت الساخن حتى يصبح لونهم ذهبي و تقدم ساخنة بالهنا و الشفا

 

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