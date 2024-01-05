طريقة عمل دبابيس دجاج بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

دبابيس دجاج بالبطاطس من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل.
قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دبابيس دجاج بالبطاطس.
مقادير دبابيس دجاج بالبطاطس
١٢ دبوس فراخ مسلوق
٢ بطاطس كبير مسلوق ومهروس
١ كوب جبن موتزاريلا
ملح- فلفل
١ ملعقة صغيرة بابريكا
١ ملعقة كبيرة بقدونس
١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم
١ ملعقة صغيرة بودرة بصل
رشة جوزة الطيب
بيض
بانكو
دقيق
زيت للقلي
طريقة تحضير دبابيس دجاج بالبطاطس
نفصل الفراخ عن العظم مع الاحتفاظ بالعظم
نقطع الدجاج و نخلطه مع البطاطس المهروسة، جبن موتزاريلا، البهارات المذكورة و البقدونس و نخلطهم جيدا معا
نضع الخليط على العظم كشكل ورك الفرخة و نغطسه بالدقيق ثم بيض ثم بانكو و نقليهم بالزيت الساخن حتى يصبح لونهم ذهبي و تقدم ساخنة بالهنا و الشفا