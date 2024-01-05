بدون بيض.. طريقة عمل الغريبة في البيت

الغريبة من الحلويات التي يرغب الكثيرون من الأشخاص بالأخص مع قرب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، لذا كشف الشيف وحيد كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن طريقة عمل الغريبة في البيت بدن البيض.

مقادير الغريبة



٥٠٠ جرام دقيق

١٠٠ جرام سكر بودره

٢٥٠ جرام سمنة خليط أو سمنة بلدي

فانيليا



طريقة تحضير الغريبة

تخفق الزبدة مع السكر حتى تصبح كريمى ثم تضاف الفانيليا ونكمل خفق لمدة دقيقه.

يضاف الدقيق إلى خليط الزبدة ويقلب سريعا

ثم يشكل العجين ونضع على الوجه حبة لوز أو سوداني

توضع فى فرن على درجة حرارة ١٦٠ درجة لمدة ١٥ دقيقة أو ١٢ دقيقة.

ثم بعد ما تبرد الغريبة يمكن تزيينها وتقديمها مع شيكولاتة قابلة للدهن .

وبألف هنا.

