بعد انفصالها.. 10 صور أثارت الجدل لـ هند عبد الحليم

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت خبر أنفصالها عن كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات.

تعتبر هند الحليم من المشاهير التي تحرص على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورها التي تكشف دوما عن إطلالاتها المتنوعة.

صور هند الحليم تتسم بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، وتعتمد على البساطة في أغلب الإطلالات التي تظهر بها وتبعد عن المبالغة.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هند عبد الحليم على تسريحات شعر بسيطة، ولم تبالغ أيضا في أستخدام مساحيق المكياج.

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم