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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ العباية.. فيفي عبده بإطلالة غير متوقعة|شاهد

فيفي عبده
فيفي عبده

حرصت الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد لها.

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تألقت فيفي عبده في الفيديو بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت عباية طويلة ذا أكمام طويلة اتسمت باللون الزيتي المطرز مما كشف عن أناقتها.

انتعلت فيفي عبده حذاء صيفي ذا كعب عالي، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت فيفي عبده على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت  مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده
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