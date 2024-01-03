عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مي عمر بملابس مثيرة للجدل في دبي| شاهد

مي عمر
مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها في دبي.

txt

رقم خرافي.. كم يبلغ سعر فستان سيرين عبد النور في أخر إطلالة؟

txt

شفاف وجرئ.. شمس الكويتية بفستان غير متوقع في احتفالات رأس السنة.. شاهد

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود مع قميص بأكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي عمر حذاء رياضي باللون الأبيض، مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأبيض أيضا، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

مي عمر
مي عمر أسعار إطلالات مي عمر إطلالات مي عمر إطلالة الفنانة مي عمر أفلام مى عمر اخبار مي عمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

تغيير مواعيد قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة لإجراءات الحكومة لتخفيف الأحمال

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

موضوعات متعلقة

رقم خرافي.. كم يبلغ سعر فستان سيرين عبد النور في أخر إطلالة؟

شفاف وجرئ.. شمس الكويتية بفستان غير متوقع في احتفالات رأس السنة.. شاهد

برشاقة ملفتة|إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالة رأس السنة

في عيد ميلادها الـ39.. إطلالات أثارت الجدل لـ دنيا سمير غانم

ابنة ممدوح وافي تثير الجدل بفستان زفافها على السوشيال ميديا| شاهد

برج الدلو| مفاجآت غير متوقعة في توقعات الأبراج 2024

بإطلالة ملفتة| دنيا سمير غانم برفقة زوجها في عيد ميلادها

ميريهان حسين تستعرض رشاقتها في احتفالات رأس السنة بالأسود الجرئ|شاهد

ترشيحاتنا

ترامب يطعن في قرار منعه من الانتخابات التمهيدية في ولاية مين

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يكشف موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بمخالفات البناء

سر رفض سلاف فواخرجي العمل في المسلسلات التركية المُدبلجة |فيديو

مصطفى الفقي: ما بين مصر وإسرائيل عملية «سلام بارد».. وجميع محاولات التطبيع «فاشلة»|فيديو

قصف صاروخي لـ حزب الله يصيب جنديين إسرائيليين قرب حدود لبنان

مساعد حبيب العادلي.. وفاة اللواء عدلي فايد مدير الأمن العام الأسبق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة دنماركية بسبب مارجريت الثانية..أطول ملوك العالم حكما تتنازل عن عرشها لابنها

فيها حاجات مش هتخطر ببالك.. أفضل الإسعافات الأولية لضحايا السكتة الدماغية

مي عمر بملابس مثيرة للجدل في دبي| شاهد

بالصور..علامات تكشف الدجاج المسرطن.. وتقرير عالمى يرصد تفاصيل أمراض خطيرة لنفس الأنواع

فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ