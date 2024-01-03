مي عمر بملابس مثيرة للجدل في دبي| شاهد

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها في دبي.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود مع قميص بأكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي عمر حذاء رياضي باللون الأبيض، مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأبيض أيضا، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.