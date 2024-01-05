أرخص وأحلى من الجاهز.. طريقة عمل البقسماط

البقسماط من المقرمشات الشهية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص؛ مما يدفع العديد منهم إلى شرائها من المحلات والأسواق.

وقدم الشيف وحيد كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل البقسماط في البيت.

مقادير البقسماط

٣ أكواب دقيق

٢ ملعقة صغيرة سكر

٢ ملعقة صغيرة خميرة

ذرة ملح

كوب إلا ربع سمنة أو زيت او زبدة

كوب إلا ربع ماء فقط

طريقة تحضير البقسماط

توضع كل المقادير الجافة مع بعضها البعض وتخلط جيدا

نضيف المادة الدهنية ونخلطها جيدا حتى تصبح مثل حبات الرمل.

يضاف الماء ونبدأ العجن لمدة دقيقتين، وليس أكثر من ذلك,

نترك العجين لمدة ربع ساعة مغطاة، ثم نبدأ ف تشكيلها.

نترك البقسماط يختمر لمدة نصف ساعة، ثم ندهن الوجه بيضا وسمسم، ثم يدخل الفرن لمدة ربع ساعة تقريبا، على درجة حرارة 180.

