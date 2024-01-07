الطن بـ 38 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

سجلت أسعار الحديد حالة انخفاض خاصة بعد شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاع إلى أن وصل خلال الأيام الماضية 45 ألف جنيها للطن ليتراجع ويسجل 40869 جنيه كمتوسط سعر بفارق 3 ألف جنيها.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة استقرار.



ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وفيما يخص سعر الطن الاستثماري فقد بلغ حوالي 40869 ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 3 آلاف جنيه.

أسعار الحديد اليوم

وجاءت أسعار الحديد اليوم على النحو الآتي:

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40869 جنيها

- سجل سعر طن حديد عز نحو 42654 جنيها

- سجل سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا و500 جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم 39 ألف جنيها.

- سجل سعر طن حديد العتال 39 ألفا و500 جنيها.

- سجل سعر طن حديد المعادي نحو 38 ألفا و500 جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد الكومي 38 ألف جنيها.

- سجل سعر طن حديد المراكبي سجل 39 ألفا و500 جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد عطية سجل 39 ألفا و200 جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد العشري سجل 39 ألف جنيها.

- بلغ سعر طن حديد الدخيلة بقيمة 42 ألفا و800 جنيه.

- جاء سعر طن حديد بيانكو بقيمة 40.000 جنيه.

-سجل سعر طن حديد سرحان بقيمة 40.300 جنيه.



- سعر طن حديد السويس للصلب بقيمة 83500 جنيها

- سعر طن حديد الجيوشي بقيمة 41 ألفا و500 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر



و تحظي أسعار الأسمنت فى مصر باهتمام المثير من المواطنين المقبلين علي البناء حيث جاءت أسعار الأسمنت كما يلي :-



- سعر طن أسمنت وادي النيل بقيمة 2020 جنيه.

- سعر طن أسمنت المخصوص بقيمة 2050 جنيها.

- جاء سعر طن أسمنت السويس بقيمة 2090 جنيها.

- وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2350 جنيها.

- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1990 جنيها.

- بلغ سعر طن أسمنت المعلم قيمة 2020 جنيها.