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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد سير العمل بالوحدات الطبية ببنها

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة مرورية مفاجئة ببنها لمتابعة سير العمل أثناء عطلة عيد الميلاد المجيد. 

وبدأ جولته المرورية بالمرور علي مركز رعاية طفل بنها أول، وتأكد من تواجد الطاقم النوباتجي، وانتظام سير العمل بالمكان.

ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات التكهين لبعض الكهنة الموجودة بالمكان، بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية ببنها ، كما وجه أيضا بتخصيص مكان للحقن الآمن.

كما توجه وكيل الوزارة إلي الوحدة الصحية بالرملة، وحدة طب الأسرة بميت العطار لتأكد من تواجد الفريق الطبي وانتظام سير العمل بالمبادرات الرئاسية وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، وتواجد مسئول مكتب الصحة.

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القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة بنها المبادرات الرئاسية

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