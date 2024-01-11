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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 11 يناير 2024: اثبت همتك

الجوزاء اليوم
الجوزاء اليوم

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 11 يناير 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 

 اليوم، ستكون علاقة الحب قوية وتضمن لك تحمل مسؤوليات جديدة في المكتب لإثبات همتك، ماليا أنت جيد وصحتك أيضا ستكون في حالة جيدة.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

 ستواجه علاقة حبك مشكلات بسيطة في الجزء الأول من اليوم ولكنك ستحلها قبل انتهاء اليوم، ستتلقى بعض الإناث مقترحات من أشخاص يعرفونهم منذ فترة طويلة، وهذا يمكن أن يجعل اتخاذ القرار أمرًا معقدًا، لن يكون شريكك معبرًا عن مشاعره.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

أنت بصحة جيدة اليوم، لحسن الحظ، لن تواجهك أي مشكلة طبية كبيرة وسيتعافى بعض مواليد برج الجوزاء أيضًا من المرض، السيطرة على النظام الغذائي وكذلك ممارسة اليوجا للحفاظ على لياقتك البدنية. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

 لا توجد مخاطر مهنية كبيرة، كن حذرًا بشأن المهام الجديدة حيث قد يكون لدى البعض مواعيد نهائية ضيقة، سيكون الطلاب سعداء بمسح الأوراق وسيحصل الباحثون عن عمل على مقابلات شخصية. 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

من الجيد تجديد المنزل أو حتى شراء دراجة ذات عجلتين، ومع ذلك، لا تقرض مبلغًا كبيرًا لشخص ما لأن استعادته ستكون مهمة صعبة.

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