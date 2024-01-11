حدث ليلا| انهيار أسعار الدواجن وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الثلاثاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

تركنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.

يأتي على الكثير منا أوقات ضيق وكرب، وتضيق به الأرض بما رحبت من هموم ومشاكل وضيق فى الرزق ولا ملجأ له إلا الله، ولا عليه سوى أن يصلي ركعتين ويناجي ربه بقلبه، وعليه أن يتذكر النعم التى منحها الله عليه قال تعالى" وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.. وحتى يحفظ الله لك النعم عليك ان تردد دعاء حفظ النعم.

مهما كان وضعك المادى أو الاجتماعي ردد دعاء حفظ النعم، وهو: (اللهم انى اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمت وجميع سخطك )

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، هلال شهر رجب 2024، اليوم الخميس 11 يناير 2024، من مقر المعهد بمرصد حلوان، وعقب استطلاع الهلال وثبوت رؤية هلال شهر رجب؛ سيتبقى على شهر رمضان المبارك نحو 60 يومًا فقط.

استطلاع هلال شهر رجب 2024

قال الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد سيقوم بـ استطلاع هلال شهر رجب 2024 من داخل مرصد حلوان، اليوم، بالإضافة أيضا إلى استطلاع الهلال، من خلال لجان المعهد المتواجدة خارج القاهرة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن اللجنة الرئيسية ستكون في مقر مرصد حلوان، وتعمل علي رصد رؤية هلال شهر رجب، وبعد ذلك ينسق المعهد مع دار الإفتاء في إعلان بدء الشهر.

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الاجنبية، لاسيما وان سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

ويعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:

نص عقوبات الاتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المثلوثي: فرجاني ساسي وراء صفقة انتقالي إلى الزمالك بنسبة 50%

أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك أن فرجاني ساسي، زميله السابق في الفريق ساعده على الانتقال إلى الأبيض.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فرجاني ساسي لعب دورًا كبيرًا في انتقالي إلى الزمالك، وعلاقتي به جيدة قبل قدومي إلى الزمالك".

وأضاف اللاعب التونسي: "ساسي حفزني بنسبة 50 أو 60% للانتقال إلى الزمالك، لقد كان لدي عرضًا حينها من الترجي.. فرجاني حاول أن يساعدني، وعمل على أن استعيد الثقة".

وتابع: "أشكر ساسي وطارق حامد ومحمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو لأنهم ساندوني في بدايتي مع الزمالك، لقد كانوا يعلمون أنني لاعب ليس سيء".

وأكمل: "كنت تحت الصفر فنيًا عند قدومي إلى الزمالك، إلا أنني عملت على نفسي، حتى تمكنت من استعادة مستواي، وأي مدرب يدفع بي أساسيًا الآن".

وأتم حمزة المثلوثي تصريحاته قائلًا: "رحيل فرجاني ساسي لم يؤثر عليّ، صحيح أنه كان صديقي خارج الملعب، ولكن عندما رحل كان قد ساعدني على تكوين صداقات أخرى".

ترامب: بوتين حقق ثروات هائلة من خلال رفع أسعار النفط

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين حقق ثروات هائلة من خلال رفع أسعار النفط على ضوء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: ": بوتين كسب أموالا طائلة بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تسببت فيها سياسات بايدن".

وتابع: "إذا لم أفز برئاسة الولايات المتحدة فإن أسواق الأسهم سوف تنهار .. نحن لدينا أعلى كلفة للطاقة في التاريخ وسنسعى لخفضها".

واستطرد ترامب بالقول: "أتعهد بتخفيض أسعار الطاقة للنصف في حال فوزي برئاسة أمريكا .. لقد وصل الدين إلى رقم قياسي في البلاد وسنسعى للحد منه وسوف أعيد جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم الأصلية فور فوزي".

اليوم آخر فرصة.. قضايا الدولة تستمر فى تسلم ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد

تواصل هيئة قضايا الدولة تسلم ملفات طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 حتى يوم الخميس 11 يناير 2024، ووفق الجدول الزمنى المعلن يستمر استقبال طلاب جامعة عين شمس لليوم الثانى على التوالى لتسليم ملفات التعيين.

يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، ويتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 16/12/2023 إلى يوم الخميس الموافق 11/1/2024 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لقضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة، ولن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، وجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

في متناول الجميع| قبل انطلاقه..تعرف على سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في 25 يناير الجاري، ويستمر حتى 6 فبراير لمدة 10 أيام، بمشاركة أكثر من 800 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وتبلغ سعر تذكرة دخول المعرض هو 5 جنيهات للفرد الواحد، سواء كان بالغًا أو طفلًا.

كما يمكن حجز التذاكر عبر المنصة الرقمية للمعرض، أو من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض.

ويأتي قرار الهيئة بثبات سعر تذكرة دخول المعرض، في إطار حرصها على إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع لزيارة المعرض، والاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية.

الصومال.. حركة الشباب تحتجز طائرة أممية على متنها أجانب

قال مسؤول بالجيش الصومالي مساء أمس الأربعاء إن مسلحين من حركة الشباب احتجزوا طائرة هليكوبتر كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب بعدما هبطت اضطراريا في منطقة تسيطر عليها الحركة.

وقال الجنرال حسن علي لوكالة "رويترز" إن الطائرة واجهت عطلا بعد الإقلاع من مدينة بلدوين في وسط الصومال قبل أن تهبط بالقرب من قرية هندهير المتاخمة لإقليم جلجدود.

تحذير عاجل.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة.. فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ومناطق سقوط الأمطار.

وأوضح عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من المناطق الأوروبية، مضيفا أنه اعتبارا من اليوم تتأثر البلاد بتغير في الحالة الجوية مصحوبة بكتل هوائية على مستوى الجمهورية مما يساهم في عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى غدا ما بين 18 درجة إلى 19 درجة فيما تسجل العظمى على جنوب الصعيد 21 إلى 22 درجة.

ولفت إلى أن الطقس سيكون مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء على المناطق الجنوبية، وشديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع خاصة في المناطق التي لها ظهير صحراوي، موضحا أن هناك منخفض جوي يضرب السواحل الشمالية ويتسبب في سقوط أمطار متوسطة، مع نشاط للرياح على أغلب من مناطق الجمهورية مما يشعر ببرودة الطقس.

وأضاف: اعتبارا من اليوم وغدا سيكون هناك سقوط أمطار متوسطة على جميع محافظات الساحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، لافتا إلى أن الجمعة المقبل يشهد انخفاض شدة الأمطار قبل تتكاثر السحب والأمطار المتوسطة يوم السبت المقبل.

ونصح الدكتور محمود القياتي، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية دائما لا سيما خلال ساعات الليل، محذرا من سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري تصل خفيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ومناطق من مدن القناة، بينما تشهد محافظة جنوب سيناء انخفاض شديد في درجات الحرارة تصل في بعض الأماكن إلى 5 درجات.

وأهاب عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بالصيادين في السواحل الشمالية ضرورة أخذ الحيطة والحذر كون ارتفاع الأمواج ستتجاوز الـ3 أمتار.

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

هبطت أسعار الدواجن البلدي اليوم الخميس 11 يناير 2024، في بورصة الدواجن والمحال التجارية، كما استقر سعر كيلو الدواجن البيضاء ، بينما ارتفع سعر كيلو الدواجن الأمهات بنحو 5 جنيهًا للكيلو



أسعار الدواجن اليوم



حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 68 جنيها، بعدما سجلت أمس 67 جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، ، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها ، بعدما سجلت 55 جنيهًا

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 74 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 90 جنيها ، بعدما وصل سعرها إلي 100 جنيها أمس وتصل للمستهلك بسعر 100

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 140 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 70 و80 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم بالمزرعة



يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض



• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 125 ل 135 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 130 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 140 جنيها.

900 مليون دجاجة



وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، إن معدل إنتاج مصر من الدواجن البيضاء العام الماضي سجل قرابة 900 مليون دجاجة، بسبب تراجع استيراد الأعلاف وقتها، مقارنة مع ذروة الإنتاج في عام 2021 عند 1.4 مليار دجاجة.



وأضاف "السيد خلال تصريحات له، أن أن سوق الأعلاف في مصر مستقر في الوقت الراهن مع ارتفاع الاستيراد، وأيضا سوق الدواجن يشهد استقرارا في الأسعار.

استيراد الدواجن



وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، إن السوق لم يعد بحاجة لاستيراد الدواجن البرازيلية المجمدة منخفضة السعر في الفترة الراهنة، بسبب استقرار الطلب في السوق واستقرار معدلات الإنتاج.