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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة.. فيديو

أمطار
أمطار

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ومناطق سقوط الأمطار.

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الأمطار تصل القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

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برودة شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة


وأوضح عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من المناطق الأوروبية، مضيفا أنه اعتبارا من اليوم تتأثر البلاد بتغير في الحالة الجوية مصحوبة بكتل هوائية على مستوى الجمهورية مما يساهم في عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى غدا ما بين 18 درجة إلى 19 درجة فيما تسجل العظمى على جنوب الصعيد 21 إلى 22 درجة.


ولفت إلى أن الطقس سيكون مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد مائل للدفء على المناطق الجنوبية، وشديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع خاصة في المناطق التي لها ظهير صحراوي، موضحا أن هناك منخفض جوي يضرب السواحل الشمالية ويتسبب في سقوط أمطار متوسطة، مع نشاط للرياح على أغلب من مناطق الجمهورية مما يشعر ببرودة الطقس.


وأضاف: اعتبارا من اليوم وغدا سيكون هناك سقوط أمطار متوسطة على جميع محافظات الساحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، لافتا إلى أن الجمعة المقبل يشهد انخفاض شدة الأمطار قبل تتكاثر السحب والأمطار المتوسطة يوم السبت المقبل.


ونصح الدكتور محمود القياتي، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية دائما لا سيما خلال ساعات الليل، محذرا من سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري تصل خفيفة إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ومناطق من مدن القناة، بينما تشهد محافظة جنوب سيناء انخفاض شديد في درجات الحرارة تصل في بعض الأماكن إلى 5 درجات.


وأهاب عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بالصيادين في السواحل الشمالية ضرورة أخذ الحيطة والحذر كون ارتفاع الأمواج ستتجاوز الـ3 أمتار.
 

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