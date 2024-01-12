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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

صورة توضح الفرق بين البطاطس التحمير والطبخ

صدى البلد

البطاطس من الاكلات السهلة والبسيطة التي يعشقها الكثير  هناك نوعان والكثير منا لا يعرف التفرقه بينهم 
الفرق بين بطاطس التحمير والبطاطس الطبخ 

بطاطس التحمير
 البطاطس المناسبة للقلي تكون غنية بالنشا ومنخفضة الرطوبة، ويكون لونها من الداخل مائلًا للأبيض، وراعي عن اختيارها الآتي:
انتبهي إلى لون البطاطس

 فالبطاطس الصفراء أو الحمراء هي الأفضل للحصول على القرمشة المطلوبة. 
احرصي عند اختيار البطاطس على أن تكون القشرة الخارجية لها رقيقة. 
اختاري ثمار البطاطس الصلبة.
بطاطس الطبخ 
تحتوي على كمية أقل من النشا، ويكون لونها من الداخل مائلًا للاصفرار، 
وراعي عند اختيارها الآتي: قشرتها تكون داكنة اللون. الثمرة طرية من الداخل بعض الشيء، ويمكن تقشيرها باليد. وخذي بهذه الطريقة في حال شرائك ط البطاطس .

البطاطس بطاطس التحمير بطاطس الفرق القرمشة

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