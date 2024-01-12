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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كان بيعيط | نجم الزمالك يفتح النار على إمام عاشور.. أنا مش مصدقه

امام عاشور
امام عاشور

فتح طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، النار على إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تصريحاته الأخيرة والتي أكد خلالها أنه سعيد بوجوده داخل القلعة الحمراء.

وقال طارق يحيى، فى تصريحات تلفزيونية أنا مش مصدق إمام عاشور، الراجل كان لابس فانلة الزمالك من 3 أيام، اللعيبة بتتغير بسرعة، أنا مش بتكلم على الانتماء بس أنا مش مصدقه".

وأضاف: "نفس الكلام كان بيقوله إمام عاشور على الزمالك من 3 أيام، وكان بيعيط وبيقول أنا ابن النادي وبحب النادي وبيبوس الفانلة، وفجأة يغير موقفه 180 درجة".

وأتم: "متصدقوش إمام عاشور، يمكن بعد عشرين سنة يقول أنا ندمان، زي رضا عبدالعال".

ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

 

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