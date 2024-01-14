الرئيس التنفيذي لفيوتشر: نفذنا رغبة عمر كمال ومندهش من قرار اتحاد الكرة

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أمير هشام: هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر مع أمير هشام عبر بلس 90، "نفذنا رغبة عمر كمال عبدالواحد واستفدنا بثلاثي شباب"

"ناصر ماهر لم ينقطع من التدريبات كما تردد"، “لا أعلم سبب انتقادي بعد مصافحة ممثلي الأهلي في السوبر المصري وكرة القدم تتمتع بالروح الرياضية واتعاون مع كل الأندية، مندهش من قرار اتحاد الكرة بمد فترة القيد دون العودة إلى الأندية”.

وكان قد أعلن الإعلامي أمير هشام عن تعاقد مودرن فيوتشر مع ثلاثي الأهلي عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"فيوتشر يعلن عن ضم ثلاثي الأهلي الشباب رشدان وزعلوك وكباكا ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد".

كشف إعلان النادي الأهلي عن تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف مع إمكانية إضافة موسم آخر، وقيامه بإتمام الصفقة مقابل إعارة ثلاثة لاعبين لفيوتشر.

وكشفت تفاصيل الصفقة عدم قيام النادي الأهلي بعدم دفع أي أموال لفيوتشر مقابل الصفقة، وجاءت بنظام تبادل اللاعبين وهو بإعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.