الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو لقائد سيارة يعرض حياة المواطنين للخطر

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة، وتنجح في ضبطه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمناً قيام شخص بقيادة سيارة "ملاكي" برعونة، والقيام بحركات استعراضية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة منشآة ناصر بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.