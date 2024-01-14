الجامعات تدعم الطلاب غير القادرين..أوراق وشروط التقدم ببحث اجتماعي لسداد المصروفات الدراسية

من أكبر التحديات التي تواجه الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية هو ضعف الدعم المالي، فقد يجد الطلاب أنفسهم غير قادرين على تحمل تكاليف التعليم العالي، مثل الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، مما يضعهم في موقف صعب لتحقيق حلم الحصول على درجة علمية، إضافة إلى ذلك، قد يكون هناك نقص في الموارد التعليمية المتاحة لهؤلاء الطلاب، ما يجعلهم يواجهون صعوبات في الحصول على الدروس والمواد الدراسية اللازمة لتحقيق التقدم الأكاديمي.

قال الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي إنه يمكن للطلاب غير القادرين يمكنهم الحصول على التكافل ويتطلب الأمر عمل بحث اجتماعي للطالب مرفقاً به الأوراق التالية: صورة بطاقة الأب والأم والطالب، ومفردات مرتب الأب والأم في حالة لو كانوا موظفين، وبيان معاش مختوم في حالة خروج أحد الآباء على المعاش، وصور من شهادة الوفاة في حالة وفاة احد الوالدين، وشهادة الحيازة الزراعية في حالة المزارع، وفي حالة العمل الحر إقرار بالدخل موقع من ولى الأمر.

وأوضح أنه بعد استكمال الطالب للأوراق المطلوبة (خلال اسبوع من تاريخ استلام الخطاب الموجه للشئون الاجتماعية)، يقوم الطالب بتسليم هذه الأوراق بمقر رعاية الشباب، ويتم فحص جميع الأوراق عن طريق الموظف المختص بإدارة رعاية الشباب للتأكد من الحالة وإبداء الرأي، وبعدها يتم إخطار الطالب بالنتيجة.

وكشف الدكتور أيمن كساب خلال تصريحاته لصدى البلد عن شروط الحصول على الدعم، أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يكون وقعت عليه عقوبات تأديبية، وألا يزيد متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة شهريا عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق كل عام.

وأوضح آليات دعم الطلاب من صندوق التكافل،لافتا الى أن صندوق التكافل له قواعد وضوابط معينة تجري علي جميع الطلاب.

وأشار إلي أن هناك دعما غير محدود يجري تقديمه للطلاب المتعثرين غير القادرين على سداد مصاريف العام الجامعي، وكذلك المدن الجامعية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إن هناك دعما وميزانية كبيرة، لمكاتب رعاية الشباب، لسداد مصاريف الكليات والمدن الجامعية للطلاب المتعثرين، وغير القادرين والأيتام، وفقا للأوراق الثبوتية المقدمة، ومن يثبت أنه غير قادر.

وأوضح ، أن الجامعة تدعم صناديق رعاية الشباب بمختلف الكليات سنويا، لسداد المصاريف الدراسية، للطلاب المتعثرين في سداد المصاريف الدراسية والمدن الجامعية، بخلاف الدعم الذي جرى تقديمه بشأن الرعاية الصحية الشاملة.

وقالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس إنه تم تقديم البحث الاجتماعي لطالبات الكلية للعام الجامعي الجاري.

وأوضحت في تصريحات لـ صدى البلد أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنيه الكلية أو cd.

وأشارت إلي أن الطالبات اللائي لا ينطبق عليهن الدعم من صندوق التكافل الاجتماعي هن:

-الطالبة الراسبة

-الطالبة المفصولة

-الطالبات الخريجات

-الطالبة المقيدة بالمدينة الجامعية

-الطالبة بالأقسام التربوية العلمية باللغة الإنجليزية

الأوراق المطلوبة لدعم المصروفات الدراسية لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس من صندوق التكافل الاجتماعي :

-إحضار صورة بطاقة الرقم القومي للطالبة وولي الأمر (الأب والأم ) سارية وصورة شخصية للطالبة

-في حالة وفاة أحد الوالدين او كليمها يجب احضار شهادة الوفاة او اصل ما يثبت قيمة المعاش.

-في حالة طلاق الوالدين يتم تقديم صورة من قسيمة الطلاق.

-في حالة ان يكون الوالد مزارعا يتم تقديم ما يثبت من الجمعية الزراعية بعدم امتلاكه اي أراض.

-في حالة ان يكون ولي الأمر له دخل ثابت يجب احضار مفردات الدخل حديثة ومختومة.

-وفي حالة مرض الطالبة او اي فرد من أفراد الأسرة يتم تقديم التقارير الطبية التي تثبت ذلك.

ومن جانبها قالت الدكتورة أمل شمس استاذ علم الاجتماع بكلية التربية ،انه يمكن أن تبدأ المؤسسات الجامعية بتعزيز التوعية والتدريب بشأن التنوع والتضمين لأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

كما شدد علي تنظيم ورش عمل وندوات ودورات تدريبية حول قضايا التنوع، والتواصل الفعال مع الطلاب من خلفيات مختلفة، يهدف ذلك إلى زيادة الوعي والفهم وتطوير المهارات اللازمة لخلق بيئة داعمة.

وأكدت على إنشاء مراكز الدعم الطلابي التي توفر الموارد والخدمات التي يحتاجها الطلاب، ويمكن أن تشمل هذه الموارد والخدمات الدعم الأكاديمي، والتوجيه الوظيفي، والمشورة الشخصية، والدعم النفسي والصحي والتى تهدف إلى تعزيز رفاهية الطلاب ونجاحهم الأكاديمي والشخصي.

وطالبت ، بتقديم برامج التوجيه الأكاديمي التي تساعد الطلاب على اختيار المسار الأكاديمي المناسب وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.

وأكدت شمس ، أن الجامعات تسعي إلى دعم الطلاب غير القادرين ماديا وتقديم يد العون لهم فى إطار الدور المجتمعي التى تقوم بها الجامعة فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين طلاب الجامعة وعدم وضع فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.

وأوضحت الاستاذ بكلية التربية ، أن صندوق التكافل الاجتماعي يساهم بالجامعات الحكومية المصرية في تحقيق الضمان الاجتماعى للطلاب بصورة المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، ويساعدهم على حل المشاكل التى تحول بينهم وبين دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأنشئ صندوق التكافل الإجتماعي في الجامعات المصرية ، لحصول الطلاب المعنيين على المساعدات الاجتماعية، وحل المشكلات التي تواجههم وتحول بينهم وبين الاستمرار في دراستهم بسبب العجز المالي، وقد يتسبب سوء الأحوال المعيشية في جعل الطالب يعجز عن توفير أبسط المتطلبات الجامعية، مثل الكتاب الجامعي أو الرسوم الدراسية، وما إلى ذلك من الاحتياجات الأساسية لاِستكمال مراحل التعليم الجامعي.