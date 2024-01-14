قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية قبل ساعات من انطلاقها بمدارس القاهرة

عقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، اجتماعاً موسعاً بمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية ، لمناقشة الاستعدادات النهائية لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول .
وخلال الاجتماع شدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، على أنه بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لابد من الالتزام بالآتي:
- سرية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مسئولية المدير العام ووكيل الإدارة .
- لا يجب حرمان أي طالب من دخول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
- التأكد من نظافة الفصول والمقاعد بجميع امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، بحيث تكون مناسبة للمرحلة العمرية لطلبة الإعدادية .
- التواصل مع السادة رؤساء الأحياء والتنسيق معهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس المنعقد بها لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من الخارج ورفع الإشغالات وإزالة المخلفات من أمامها يومياً
- التنسيق مع أقسام الشرطة لتأمين لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 واوراق الأسئلة واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحفظ وسلامة الطلاب واستقرار اللجان الامتحانية.
- الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
- عدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للطلبة أو الملاحظين.
- تهيئة المناخ المناسب والهدوء وبث روح الطمأنينة داخل نفوس الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
- سرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة على مستوى المديرية طول فترة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
- يكلف رؤساء لجان سير الامتحان أحد الملاحظين مما يشهد له بالنزاهة والكفاءة للقيام بالعمل كمسئول أمن اللجنة ويعاونه بعض العاملين للإشراف على البوابات أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة.
- عدم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالحقائب الخاصة بهم .
- لا يسمح بدخول أي أفراد إلى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 إلا الأشخاص المصرح لهم بمتابعة الامتحانات
- حظر دخول أو تجول العمال داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 إلا بعد موافقة من رئيس اللجنة .
- التزام رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ومسئول الأمن بعدم مغادرتها فى نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام
- اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الامن الخاصة بغلق اللجنة .
- إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للطلبة فى أماكن ظاهرة وواضحة .
- عدم الإعلان وتداول أي بيانات عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 أو أي احصائيات خاصة بالامتحانات لأى جهة إلا بعد اعتمادها وورود فاكس من المديرية بالإعلان ( من مدير المديرية مباشرة ) .
- مع بداية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يوم الأربعاء الموافق 17/1/2024 يتجمع القائمين على الامتحان فى المطبعة السرية فجر اليوم نفسه.
- التنبيه على الموجه الأول بمراجعة أوراق أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بدقة والتوقيع عليها.
- يتم موافاة إدارة شئون الطلبة بالمديرية باللجان الخاصة المنعقدة لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالمستشفيات.
- مراعاة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بدقة و الرصد أولا بأول فى الشيت .
- مراعاة انتقاء رؤساء لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية.
- الإبلاغ عن حالات يتم رصدها بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 أثناء الغش بالتليفون أو أي بأي وسيلة أخرى لغرفة عمليات المديرية.