قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية قبل ساعات من انطلاقها بمدارس القاهرة

عقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، اجتماعاً موسعاً بمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وقيادات المديرية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية ، لمناقشة الاستعدادات النهائية لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الأول .

وخلال الاجتماع شدد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، على أنه بخصوص امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لابد من الالتزام بالآتي: