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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتعلم من أخطائنا .. تعليق مثير من إبراهيم فايق على تعادل المنتخب

صدى البلد

علق الإعلامي إبراهيم فايق على تعادل منتخب مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس:" ‏منتخب مصر عنده احسن من كده ميه مرة.. قدر الله وما شاء فعل 🙏

‏نتعلم من أخطائنا ونشتغل على اللي جاي.. ونركز على ماتش غانا والله المستعان ".


نجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمي موزمبيق، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، وتصبح النتيجة 2-2.

ونجح مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر في تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر، في مرمى موزمبيق، في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة.

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