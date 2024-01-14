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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعادل منتخب مصر| أيمن يونس: الأداء محبط ومحمد صلاح «مجاش»

منتخب مصر
منتخب مصر

عقب أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على تعادل منتخب مصر وموزمبيق اليوم، قائلا: إن أداء الفراعنة اليوم محبط للغاية، ولم يتخيل أحد أن تسير أحداث المباراة بهذه الطريقة، على الرغم من البداية السعيدة، والهدف المبكر لمصطفى محمد، تخيل البعض أن يكون هناك شيء من السيطرة وتعزيزا للهدف. 

أداء منتخب مصر أمام موزمبيق 

أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن هناك استهتارا واضحا من عدد كبير من اللاعبين، ولاعبين كبار خارج تركيزهم، وكان ذلك واضحا أمام الجميع داخل أرضية الملعب، موضحا أن هدف التقدم لمنتخب مصر، كان من المفترض أن يعطي قدرة للسيطرة بشكل أكبر. 

وواصل حديثه: “لأول مرة منتخب مصر 5 لعيبة أو اكتر مايكونوش في تركيزهم، ومحمد صلاح لولا ضربة الجزاء؛ ما لعبش النهاردة ومجاش، وأفكار فيتوريا التكتيكية لم تؤد للنتيجة المطلوبة”.

منتخب مصر الفراعنة مصطفي محمد قصواء الخلالي محمد صلاح

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