أيمن يونس: مباراة مصر وموزمبيق تحولت لـ كابوس في الشوط الثاني

علق أيمن يونس، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على تعادل الفراعنة أمام موزمبيق اليوم قائلا إن المباراة تحولت لكابوس على منتخب مصر في الشوط الثاني، ونجح مدرب منتخب موزمبيق في اللعب بشكل مميز في الشوط الثاني، ونجح في استغلال قلة تركيز منتخب مصر، والتي صعبت المباراة بشكل أكبر على المنتخب المصري في الشوط الثاني.

أيمن يونس يعلق على أداء منتخب مصر

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن بداية منتخب مصر اليوم مهزوزة وتجعل الكثير من اللاعبين تعيد حساباتها من جديد، ومباراة غانا المقبلة أصبحت مباراة مصيرية بالنسبة للفراعنة من أجل الحفاظ على بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.

وتابع نجم منتخب مصر، أن فيتوريا يحتاج لمراجعة حساباته من جديد في المباراة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء ما شوهد في مباراة اليوم من قبل عدد كبير من اللاعبين من استهتار وقلة تركيز، مشددا على أن لاعبين كثيرين أدائهم كان غير مقنع داخل أرضية الملعب.