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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

تخرج دفعة جديدة من برنامج ريادة الأعمال بجامعة الأزهر

سلامة داوود
سلامة داوود

شهد اليوم الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، والدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة؛ تخرج دفعة جديدة من السادة أعضاء هيئة التدريس الملتحقين ببرنامج ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الذي ينظمه مكتب الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

و قام الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بتهنئة الخريجين، مثمنًا الدور الذي يقوم به مكتب الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والمسابقات الطلابية، موجهًا الشكر إلى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ للتعاون المثمر والدعم الذي تقدمه الأكاديمية للجامعة في هذا المجال المهم الذي تتبناه الدولة وتحرص على تطبيقه في جميع الجامعات المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة أن جهود مكتب الابتكار وريادة الأعمال بجامعه الأزهر التي تحظى دائمًا وأبدًا بدعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كانت محل إشادة من المجلس الأعلى للجامعات الذي طالب الجامعات المصرية بأن تسترشد بتجربة جامعة الأزهر المتميزة التي جعلت الجامعة ولأول مرة تحصل على تصنيف أربع نجمات من خمس في سابقة تعد الأولى من نوعها في الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مكتب الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة نجح في نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والحاضنات التكنولوجية بالجامعة؛ حيث تم إنشاء 4 حاضنات أعمال تكنولوجية متخصصة في: كلية الهندسة بقنا، وكلية الصيدلة بنات بالقاهرة، وحاضنة الزراعة بفرع الجامعة بأسيوط، وحاضنة النانو تكنولوجي بكلية العلوم بنات بالقاهرة، وجار إعداد مقترح لإنشاء حاضنة متخصصة في العلوم الطبية بكلية الطب.

ووجه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الشكر إلى الدكتور محمد جلال، مدير المركز، وأعضاء فريق العمل على هذه المجهودات المتميزة في مجال ريادة الأعمال والابتكار التي أسهمت في حصول الجامعة على تصنيف  4 نجوم في مجال الابتكار وريادة الأعمال في التصنيف الدولي QS-STARS ranking وهي المرة الأولى التي تظهر فيها الجامعة في هذا التصنيف الدولي المهم، كما قام المجلس الأعلى للجامعات بتعميم تجربة جامعة الأزهر في إنشاء نظام بيئي متكامل لريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية؛ للإفادة منها في جميع الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، بجهود الدكتور محمد جلال وفريق العمل معه التي تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م وطالب بالتوسع في افتتاح حاضنات في كليات الجامعة التي تغطي جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد جلال، مدير المركز، أن هذا البرنامج تم تصميمه بالكامل من خلال خبراء المركز، وهو البرنامج الوحيد بالجامعات المصرية الذي يمنح هذه الشهادة لأعضاء هيئة التدريس؛ لتأهيلهم بشكل تفاعلي وعملي من خلال عمل محاكاة للمشروعات المختلفة والعمل على تطبيق جميع ما تم التدريب عليه تحت إشراف خبراء ومتخصصين في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

كما أفاد بأنه تم حتى الآن تدريب عدد ٣٠٠ عضو هيئة تدريس في مختلف كليات الجامعة بدورات تدريبية متخصصة في مجال الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال وإدارة الحاضنات التكنولوجية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعديد من الجهات والمؤسسات المصرية والدولية المتخصصة، وأن جميع هذه الدورات يتم منحها مجانًا دون أي رسوم اشتراك للمتدربين من أعضاء هيئة التدريس الذين يتم ترشيحهم من الكليات وتنطبق عليهم شروط الالتحاق؛ دعمًا من الجامعة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين منسوبي الجامعة.  

وفي ختام الاحتفالية قام رئيس الجامعة والسادة النواب بتسليم شهادات اجتياز البرنامج لعدد 68 عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة وفروعها بالقاهرة والوجه البحري والوجه القبلي (بنين وبنات).

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