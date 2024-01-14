خبير سياسي: مصر كانت دولة رائدة في الاعتراف بالصين منذ عام 1956

أكد الدكتور أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة وزير خارجية الصين إلى مصر، مهمة للغاية، خاصة وأن مصر كانت دولة رائدة في الاعتراف بالصين ببدايتها عام 1956، فضلا عن أن العلاقات بين الدولتين قوية وتاريخية، وتوجد العديد من المواقف المختلفة التي تدعم العلاقات بين الطرفين.

أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن العلاقات المصرية الصينية متميزة، سواء في الجانب الثقافي أو التعليمي، حيث إن هناك تبادلا طلابيا، وإقبالا على تعلم اللغة العربية والصينية لمواطني كلا الدولتين.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن زيارة وزير خارجية الصين، تأتي بعد انضمام مصر إلى البريكس، وبالتالي فإن مصر أصبحت دولة مجاورة للصين في التجمع، فضلا عن أن كلا من الصين وروسيا تتفقان على فكرة وجود تجمع دولي متعدد الأقطاب، والصين الآن تمارس دور القوى القطبية، والعالم لم يعد قوة أمريكية فقط؛ وإنما أصبح ثلاثي الأقطاب، بتواجد كلا من روسيا والصين بجانب الولايات المتحدة الأمريكية.