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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة كمال: إسرائيل تقدم الصورة الأكثر وحشية في حربها على غزة

أسامة كمال
أسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال، على مرور 100 يوم من الحرب الاسرائيلية على غزة ، قائلا: "كان هناك تظاهرات بالآلاف في واشنطن ولندن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والمتظاهرون يهتفون بوقف إطلاق النار الآن وأن فلسطين حرة ومعظم المتظاهرين من الشباب.

أسامة كمال يعلق على الأحداث في غزة 

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، أنه خرجت في لندن المظاهرة الـ7 الداعمة للشعب الفلسطيني والتنديد لما يتعرض له من إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددًا على أن هناك مطالبات بوقف حكومة لندن عن دعمها لإسرائيل، لافتا إلى أنه كان هناك مسيرة لأهالي المحتجزين لـ24 ساعة في ميدان ساحة الرهائن وشارك بها سياسيين وفنانين ورهائن سابقين، موضحًا أن المشاركون في المسيرة أصروا على الاستمرار في المسيرة لحين عودة الرهائن من غزة.

وأكد أسامة كمال، أن اسرائيل تقدم الصورة الأكبر وحشية في حربها على غزة وامريكا تقدم الصورة الأكثر انحرافا لدعم الجريمة وذاهبين لحرب مع المجتمع الدولي، موضحا أن اسرائيل تكتب احصائية بتاريخ من دم عن قتل المدنيين في غزة  وتدمير المدارس والكنائس التي لم تسلم من العدوان على اسرائيل وكل سكان القطاع يعانون من المجاعة و26% يواجهون شبح الموت بسبب الجوع.

وتابع: في 100 يوم من الحرب على غزة، عدد الضحايا قريب من 100 ألف ما بين الشهيد والجريح والمفقود، 92% من الضحايا مدنيين 12 ألف طفل وأكثر من 6 آلاف امرأة، وأكثر من مليون 900 ألف نزحوا قسرًا من بيوتهم، كما أنه تم تدمير مستقبل 625 ألف طالب، وتم قصف 142 مسجد و3 كنائس و141 سيارة إسعاف، مؤكدا أننا أمام 100 يوم مسلسل من تزييف الواقع وقلب الحق باطل، و100 يوم قاسية على كل اللي عنده قلب.

أسامة كمال غزة فلسطين وقف إطلاق النار دى ام سى برنامج مساء دي إم سي

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