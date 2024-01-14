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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريق جنوب أفريقيا القانوني: نريد سماع صوت فلسطين في هذه المحاكمة

قطاع غزة
قطاع غزة

أكد زين دانغور، المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل، أن ما كانوا يريدون فعله هو تقديم كل الوثائق للمحكمة التي تدين الجانب الإسرائيلي وهي أدلة تعتمد على حقائق موجودة ومدى إساءتهم للفلسطينيين، كما أن فريقهم يريدون سماع الصوت الفلسطيني في هذه المحاكمة، مشددًا على أن هدفهم هو إبراز ما يحدث من إبادة جماعية في غزة

حديث عن قطاع غزة 

وعبر "دانغور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، عن أمله أن يتم إدانة إسرائيل من قبل محكمة "العدل الدولية" بجريمة الإبادة الجماعية، ويتمنى أن يتم ذلك بسرعة كبيرة كما أنهم طالبوا أن يتم وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالبوا أيضًا بالسماح لدخول المساعدات بسرعة عاجلة لكل الفلسطينيين في غزة.

وأشار زين دانغور، إلى أن الأسلوب الذي اتبعوه الفريق القانوني للجانب الإسرائيلي في الجلسة أمام محكمة العدل الدولية هو أسلوب متبع لمحاولة التقليل من الدفوع القانونية لهم، كما أنهم يحاولون استغلال ورقة حماس والمقاومة الفلسطينية ومحاولة إبراز أنه ليس لجنوب إفريقيا أن تتدخل في مثل هذه الأمور.

وتابع: "هناك الكثيرين سينضمون لهم في الدعوى ضد إسرائيل وهناك دول إسلامية كثيرة ستدعمهم ودول أخرى و16 دولة انضموا اليهم، وبعض هذه الدول كانت تدخل أسبوعيًا معهم في هذه المحاكمة ويدعمون القضية الفلسطينية".

قطاع غزة محكمة العدل إبادة جماعية في غزة أسامة كمال الفلسطينيين المقاومة الفلسطينية

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