«تشريعية البرلمان» تكشف سبب رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي

كشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أن لائحة المجلس هي من تحكم كل الإجراءات داخل البرلمان، وهذه اللائحة، نظمت ملف رفع الحصانة، من خلال طريقتين، الطريقة الأولى، هي: تقديم طلب لرئيس مجلس النواب، ومن ثم يتم إحالته إلى لجنة المجلس، ولجنة المجلس تقيم الأمر، وتحيله إلى اللجنة التشريعية، ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات بعد الاستماع والتأكد من وجود كيدية من عدمها، ومن ثم يتم التصويت داخل اللجنة لرفع الحصانة من عدمها، ومن ثم يتم التصويت عليها في الجلسة العامة لمجلس النواب.

رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي

أضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن الطريقة الثانية هي التي تمت مع النائب مجدي الوليلي، إذ قُدم الطلب لرئيس المجلس، ولم يتخذ أي قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها، وهنا اتخذ المجلس موقفا سلبيا، بأنه لم يقم بالرد على الطلب المقدم لرئيس المجلس.

وأشار إلى أنه تكون هناك مهلة، 30 يوما، وإذا لم يرد المجلس على الطلب خلالها؛ يُعتبر بمثابة قبول من المجلس برفع الحصانة، وهذا ما تم مع النائب مجدي الوليلي، إذ لم يتم الرد على طلب رفع الحصانة.

ووفقا للائحة المجلس، جرى التعامل على أن الصمت، بمثابة قبول لرفع الحصانة عن النائب.