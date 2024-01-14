الصحة: "عضة البرد" تصيب الجسم بتجمد الأطراف وتلف الجلد

أكد الدكتور وجدي أمين مدير مركز الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، أن "عضة البرد" هو مصطلح ليس مصطلح دارج في مصر، لكن مع انخفاض درجة الحرارة الشديدة والتعرض للصقيع من الممكن أن تصاب بـ"عضة البرد"، والتي من الممكن أن تعرض الجسم لخطورة كبيرة.

حديث عن “عضة البرد”

أوضح "أمين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن من يتعرض لـ"عضة البرد" يحدث له ضيق في الشعيرات الدموية ولا يصل الدم للأطراف ويصيبنا بتجمد في الأطراف وتلف في الجلد، موضحًا أن من يشعر بفقدان الإحساس بالأطراف للأصابع لليدين والقدمين والأنف وتتغير للون الشاحب هذا سببه عدم وصول الدم للأطراف بشكل جيد.

وتابع: "الانخفاض الشديد في درجات الحرارة من الممكن أن يؤدي إلى تلف في أنسجة الجلد وتؤثر على الدرجة الخارجية للجلد ومن الممكن أن تصل إلى الأنسجة الدهنية تحت الجلد، والتعرض لدرجة الحرارة لـ0 تصيب العضلات الأوتار والعظام والأكثر عرضه له المدخنين ومرضى السكر".