سكرتير بابا الفاتيكان سابقا: موقفنا نداء بوقف صوت الرصاص وإيقاف معاناة أهالي غزة

كشف المونسنيور يوأنس لحظي جيد، السكرتير السابق للبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، ، عن موقفهم من الحرب على غزة، مؤكدا أن موقف الفاتيكان معلن أكثر من مرة وبكل وضوح ونداء عاجل للجميع بإيقاف صوت الرصاص وسماع صوت الحوار وإيقاف المعاناة والحرب الدائرة هناك على قطاع غزة.

حديث عن قطاع غزة

وأوضح "يوأنس لحظي"، خلال حوار خاص مع "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بعد الحصول على الأذونات اللازمة لهذا الأمر تم فتح باب التبرع والتطوع لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددًا على أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تقديم للمساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر وهو تأكيد على الدور الشعبي والتاريخي والاجتماعي التي تقوم به مصر لرفع المعاناة عن غزة.

وأشار السكرتير السابق للبابا فرانسيس، إلى أن التبرعات بدأت في الوصول إليهم، وعند اكتمالها سيتم تحريكها للأشقاء في غزة، متابعا: أن "الأخوة" ليست كلمة ولكنها عمل وفعل والإحساس بالأخ مهم للإنسانية.