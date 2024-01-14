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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الفترة الأخيرة

الذهب
الذهب

أكد المهندس أسامة الجلا، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن السعر العالمي للذهب هو المؤثر على سعر الذهب في مصر فضلا عن العرض والطلب، لافتا إلى أن العامل الأساسي في السوق المصري في الوقت الحالي هو العرض والطلب في مصر، وارتفاع الأسعار تأتي في ضوء إقبال متسارع من المواطنين على الشراء والعكس صحيح حينما يزيد المعروض يحدث انخفاض في أسعار الذهب. 

حديث عن شعبة الذهب 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي مواطن ويحفظ قيمة الأموال، وعند وجود أي أزمة تحدث للاقتصاد يلجأ المواطنون دائما إلى الذهب للحفاظ على أموالهم، ويوجد إقبال كبير من المواطنين على الشراء وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار الذهب. 

وحول ما يتردد حول إغلاق محلات الصاغة، نفى سكرتير عام شعبة الذهب إغلاق محلات الصاغة في الوقت الحالي، مؤكدا أن كل المحلات على مستوى الجمهورية تعمل بصورة طبيعية ولا يوجد أي إغلاق والأخبار المنتشرة بها تهويل بعض الشيء، مشددا على أن الأسواق تسير بصورة منتظمة وطبيعية.  

شعبة الذهب سعر الذهب قصواء الخلالي في المساء مع قصواء قناة سى بى سى

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