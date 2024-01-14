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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شعبة الذهب: حركة البيع والشراء مستمرة بالمحال ولا حقيقة لتوقفها

الذهب
الذهب

علق المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، على ما تم تداوله بشأن إغلاق محلات الصاغة ومنع بيع وشراء الذهب بالمحلات، موضحا أن الشعبة نفت هذا الخبر من حيث غلق المحال، مؤكدا أن اليوم مر بشكل طبيعي ومحلات البيع والشراء كانت طبيعية ومستمرة. 

أوضح "ميلاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما حدث كان هناك تصرف وموقف فردي من قبل أحد تجار الصاغة وتم التعامل معه من قبل السلطات الأمنية والأمر لم يستغرق لساعة على الأكثر، مشددًا على أن هذا أمر شخصي لأمر ما يتعلق به.

أشار المهندس هاني ميلاد، إلى أنه لم يتم التأثير على سوق الذهب في حركة البيع والشراء والأمور تسير بشكل طبيعي، ويتوقع أن يكون هناك استقرار نسبي من الممكن أن يحدث في أسعار الذهب، إلا أن حركة أمريكا مع اليمن أثرت على سعر الذهب وارتفع خلال الفترة الأخيرة.

الذهب محلات الصاغة شعبة الذهب كريمة عوض حديث القاهرة

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