قصواء الخلالي: العالم أجمع يتحدث عن حجم المساعدات المصرية للشعب الفلسطيني

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن اليوم هو الـ 101 على الحرب في قطاع غزة، واستمرار العدوان الصهيوني بغاراته على مناطق غزة المختلفة، ومازال الجميع ينتظر قرارات محكمة العدل الدولية، وإمكانية أن تكون قراراتها رادعة للكيان الصهيوني من عدمه.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن تصريحات الكيان الصهيوني في الفترة الراهنة تتحدث عن أنهم لا يهتمون بما سيصدر عن محكمة العدل الدولية، ومستمرون في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وتابعت أن أفعال الكيان الصهيوني هي سبب اشتعال المشاكل في المنطقة العربية وخاصة في البحر الأحمر بعد أزمة الحوثيين الأخيرة، لافتة إلى أن الكيان الصهيوني مازال مستمرا في حربه دون النظر لما يحدث في محكمة العدل الدولية.

ونوهت بأن العالم أجمع يتحدث عن حجم المساعدات التي قدمتها مصر للشعب الفلسطيني، والعالم كله يعي إعاقة الكيان الصهيوني وصول المساعدات للشعب الفلسطيني، والتعدي عليها وضرب عربات الإسعاف وما إلى ذلك.