أستاذ علاقات دولية: أمريكا تنفذ مسرحية درامية تشبه أعمال شكسبير بالبحر الأحمر

قال الدكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقي قوة عسكرية كبرى جنوب البحر الأحمر، وتخشى من التدخل الروسي الصيني في المنطقة خاصة بعد إنشاء قاعدة عسكرية روسية كبرى في جيبوتي.

حديث عن الحرب بغزة



وأضاف سمير في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن الولايات المتحدة الأمريكية انتظرت الحرب الإسرائيلية الفلسطينية حتى تنفذ أهداف قديمة فمن المعروف عنها أنها عندما تبني أصولا عسكرية لاتتركها ولكن تبني عليها وتوسع مهامها.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تنفذ مسرحية درامية تشبه مسرحيات شكسبير في البحر الأحمر فهي ترسل للحوثيين قبل القصف بساعات أنها ستقصف ويتصل بايدن بإيران يخبرها أنه لايريد اتساع الحرب ولكن يريد أن يرسل رسائل للحوثيين وتنشر صحيفة صن البريطانية عدد الصواريخ وكيفية الهجوم قبلها.