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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبنائنا في الخارج

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلاً كشفت خلاله عن قرار عاجل جديد لحل أزمة امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 .

 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها العاجل الصادر الآن : برجاء العلم أنه عقب نهاية أيام امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 ، سوف يتم تفعيل لية لرفع ملفات أوراق الاجابة لامتحانات الأيام السابقة ، والتي لم يتمكن أولياء الامور من رفعها على المنصة الإلكترونية خلال المدة المقررة للامتحانات نتيجة تعرضهم لمشكلات تقنية .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : على السادة أولياء الأمور الاحتفاظ بملفات أوراق الإجابة للمواد التي لم يتمكنوا من رفعها على المنصة لحين اتاحة آلية رفعها .

واستكملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  بيانها قائلة : كما يرجى العلم أنه سوف يتم قريباً نشر التطبيق الالكتروني الخاص بتلقي شكاوى اولياء الامور بشأن امتحانات ابناؤنا في الخارج ، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية لأبناؤنا في الخارج

واختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  بيانها قائلة : نهيب بأولياء الأمور متابعة المنصة الرسمية للوزارة والخاصة بـ أبناؤنا في الخارج في كل ما يخص التعليمات والاجراءات والشكاوى والاستفسارات الخاصة بـ امتحانات الطلاب وعدم التطرق لوسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن حرصا من الوزارة على عدم استغلالهم .

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة إعادة تعيين كلمة السر لايميل ولي الامر للايميلات الموجودة بالدومين @stuabroad.moe.edu.eg  فقط .

 

وقالت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني في قرارها المنشور على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج : أن ذلك يتطلب  الرقم القومي لولي الامر المسجل به هذا الايميل ، وكذلك الرقم القومي لأحد الأبناء المسجلين على المنصة ، ويجب اداخال كلمة سر جديدة غير التى كانت تستخدم قبل ذلك.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم ذلك عبر منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال الرابط التالي:
https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/resetdomainpassword 

خطوات اعادة تعيين كلمة المرور على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج 

جاءت هذه القرارات بعد أن شكا أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج من وجود أزمة في رفع إجابات الطلاب على امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة الالكترونية.

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حيث قال أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج في استغاثات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي :   لليوم الثالث على التوالي في امتحانات أبناؤنا بالخارج ، الطلاب لم يستطيعوا رفع اجاباتهم على المنصة الالكترونية ، بسبب ان حسابات اولياء الأمور متوقفة ومحظورة علي منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج.

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