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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رحاب الجمل تكشف كواليس أعمالها الفنية في رمضان

رحاب الجمل
رحاب الجمل

كشفت الفنانة رحاب الجمل تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، التي تشارك بها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل المتزامن مع عام 2024.

وقالت رحاب الجمل، إنها تواصل على قدم وساق تصوير مسلسلي بيت الرفاعي مع أمير كرارة وصدفة مع ريهام حجاج، مشيرة إلى أنها مستمرة في التصوير حتى شهر رمضان المبارك وتواصل التصوير لأيام متصلة دون انقطاع.

وأضافت رحاب الجمل أنها تجسد دور شقيقة أمير كرارة، معربة عن سعادتها بالتعاون معه في هذا الموسم.

رأي رحاب الجمل في الانتقادات

وكانت كشفت الفنانة رحاب الجمل عن رأيها فى الانتقادات التى تعرض لها فيلم "مستر إكس"، والاتهامات التى طالت الفيلم بأنه يحرض الرجل ضد المرأة.

وقالت رحاب الجمل لـ"صدى البلد": “كلام فارغ، هناك البعض الذى يحاول الهجوم على الفيلم بداعى الفضيلة، إننا نقدم عملا فنيا كوميديا يهدف فى الأساس إلى التسلية والضحك، وفكرته لطيفة ولذيذة، فإذا كنت تنتظر أن تستفيد بمعلومة كيميائية أو تاريخية يمكن أن تقوم بقراءتها فى الكتب، وليس عملا فنيا”.

وأضافت: "كما أننا لم نسمع هذا الهجوم عندما نقدم أعمالا تناصر المرأة وتحاول أن تلقى الضوء على مشاكل المرأة فى مختلف المجالات الأسرية وغيرها، وفيلم "مستر إكس" لأول مرة يناقش الأزمة من وجهة نظر الرجال، وهذا لا يعنى تحريضا على المرأة".

 

أحدث أعمال رحاب الجمل 

وكانت شاركت رحاب الجمل فى فيلم بعنوان "بلوموندو"، والذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم “بلوموندو” بطولة حسن الرداد، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع، والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

 

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