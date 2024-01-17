عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: إسرائيل في حالة ترنح كامل وهذيان.. فيديو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن إسرائيل تضيف أهدافا أخرى لم تتحقق من شأنها إحداث توتر في المنطقة، وهذا ما يؤكد أن إسرائيل سواء المجتمع أو الدولة في حالة ترنح كامل وهذيان أحيانا بما يفقد البوصلة، وإسرائيل تشعر اليوم بالخطر النهائي.

ضياء رشوان: إسرائيل تحاول التهرب من جريمة الحرب والإبادة الجماعية في غزة

أشتيه: مهما حدث الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء..سواء في غزة أو الضفة|فيديو

 

وقال ضياء رشوان في حواره على قناة “ إكسترا نيوز”، :" وزير الدفاع الإسرائيلي كان له تصريح  قال فيه إن الجيش إذا لم ينتصر في هذه الحرب فلن يكون لهم وجود في المنطقة، مردفا: "هذا الحديث ليس كذب، وإحساسه حقيقيا، فالمجتمع الإسرائيلي في حالة هذيان".

 

وأضاف ضياء رشوان :"  إسرائيل وضعت أهدافا من حربها على قطاع غزة من ضمنها تحطيم حركة حماس بالمطلق، وإعادة كل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وبعد الفشل في تحقيق كل ما سبق، جاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتحدث عن دخول الجيش الإسرائيلي إلى ممر صلاح الدين أو فيلادلفيا.

 

وتابع ضياء رشوان، :" تصريحات "نتنياهو" شيء مخالف لكل ما جرى عليه منذ توقيع معاهدة السلام، وأمر يزيد من توتر العلاقات مع كل الجيران".

 

وأوضح أن مصر سبق أن تحدثت عن ملف الهجرة القسرية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ومصر كان موقفها واضحا للغاية، ونجحت في أن تبنى العالم وجهة نظرها، ولا يوجد دولة في العالم إلا وترفض التهجير القسري.

رشوان ضياء رشوان غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

ترشيحاتنا

اخبار مصر24ساعة|موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.. حساب بنكي جديد بعائد 23%

فاشل.. روسيا تعلق على اجتماع دافوس حول أوكرانيا

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعطيل وصول المساعدات إلى غزة سببه إسرائيل وليس مصر..فيديو

كلام رخيص|ريهام حجاج تكشف حقيقة تعليقها على خبر انفصال ياسمين عبد العزيز

تاو وديانج| مالي تفوز على جنوب أفريقيا بكأس الأمم 2-0

إغراءات باريس سان جيرمان مازالت مستمرة.. «مبابي» يصدم ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها القلب والكوليسترول.. تناول الترمس عدة مرات في الشهر يحميك من أخطر الأمراض

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

من غير وزن زيادة.. 10 نصائح سحرية تساعدك في التغلب على جوع الشتاء

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ