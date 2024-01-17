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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

الجولة
الجولة

أجري محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، جولة تفقدية جديدة لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في يومها الأول بـ عدد 167 لجنة تستقبل 28  ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وذلك في اطار تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء ا.ح شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن انتظام العملية الامتحانية.

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 بدأت جولته بزيارة مدرسة الشهيد عمرو وهيب الاعدادية بنات التابعة لإدارة شمال التعليمية والتي تضم لجنة الإعلام الرسمية المتميزة للغات.

 

 كما تفقد مدرسة الطائف الرسمية للغات، حيث أدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف.


وأطمأن وكيل الوزارة على سير الامتحانات وسط أجواء  هادئة حيث جاءت أسئلة العلوم واضحة وخالية من  الغموض وفي مستوي الطالب  وشاملة جميع فقرات المنهج وفق مواصفات الورقه الامتحانيه.


وأكد " بحيري " علي تحقيق الانضباط بجمبع اللجان وتوافر المناخ التربوي الملائم وبما يصب في صالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

كان وكيل الوزارة يرافقة الدكتور سامي فضل وكيل المديرية قد تفقدا فى الساعات الاولي من صباح اليوم المطبعة السرية للاطمئنان علي عملية توزيع الاسئلة والتأكد من سلامة وصولها الي الادرات التعليمية الي جنب الالتزام بفتح مظاريف الاسئلة فى الوقت المحدد من قبل الوزارة.

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