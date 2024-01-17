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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

قبل الاحتفال بعيد زواجهما.. أبرز اللقطات الرومانسية بين كندة علوش وعمرو يوسف

صدى البلد

أيام قليلة ويحتفل الثنائي الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة  كندة علوش بعيد زواجهما السابع، حيث تزوج الثنائي في يناير عام 2017، بعد قصة حب كبيرة تسربت حرارتها في الوسط الفني وشهد عليها الجمهور، قصة ما زالت حكاياتها تروى حتى اليوم، فالثنائي خير داعم لبعضهما البعض، ونجدهما يدعمان بعضهما في لحظات الإخفاق و أوقات النجاح.

ونلقي الضوء أكثر على تلك القصة في السطور التالية، لنكتشف معا أبرز اللقطات الرومانسية التى جمعتهما سويًا.

بداية قصة حب عمرو يوسف وكندة علوش

انطلقت قصة حب عمرو يوسف وكندة علوش بعد تعاونهما الفني من خلال مسلسلى “نيران صديقة" و"عد تنازلى”، وبعدها قرر الثنائى الزواج.

وعُقِد قرانهما في نوفمبر 2016، وأقيم حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش في أسوان في يناير 2017، وفي الثاني من نوفمبر 2018 رزقت بابنتها الأولى حياة. 

ويكبر عمرو يوسف زوجته الفنانة السورية بعامين.

حضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم تامر حسنى، ووفاء عامر، وهند صبرى، وظافر العابدين، وصبا مبارك، ويسرا، وريم مصطفى، وأحمد زاهر، وأحمد داود، وطارق لطفى، وآيتن عامر، ومحمد عز العرب، ونجلاء بدر، وهنا شيحة، وياسمين رئيس، والمخرج هادى الباجورى، والسيناريست تامر حبيب، ونجوم آخرون.

وبدأ حفل الزفاف بالزفة النوبي، التي اشتهر بها أهل أسوان، وتفاعل العروسان على أنغام زفتهما النوبية في حفل الزفاف، ورقصا سويا.

وظهر في الفيديو عمرو وكندة وهما يرقصان مع الراقصين النوبين على أنغام أغنيات أهل النوبة.

قبلة عمرو يوسف لكندة علوش

وقام عمرو يوسف فى حفل زفافهما بتقبيل كندة علوش، ليوقفه تامر حسني ويقول له "الإيد الأول"، ثم يغني "أنا ولا عارف" وتتفاعل معه كندة.

أصالة وحماقي بأغنية “عارفة أحلى حاجة فيكي إيه”

وتم تداول فيديو فى هذا التوقيت لأصالة وحماقي وهما يغنيان "أحلى حاجة فيكي"، وتفاعل معهما العروسان ورقصوا سويًا.

 

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