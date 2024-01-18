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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كواليس تكشف لأول مرة..أحمد غزي يحتفل بنجاح فيلم "الحريفة" في صدى البلد

احمد غزي
احمد غزي

احتفل الفنان الشاب احمد غزي بنجاح فيلمه "الحريفة" وتصدره الإيرادات بموقع صدى البلد.

"غزي" تحدث عن كواليس الفيلم والمواقف التي جمعت بينه وبين فريق العمل، والصعوبات التي واجهته، وكيف كان انطباعه الاول عن المشاركين معه في الفيلم وردوظ الفعل التي استقبلها من الجمهور.

كما تحدث عن طموحاته، وخطواته القادمة، وتفاصيل المشاركة في الأعمال العالمية وهواياته بعيدا عن التمثيل.

 

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وتدور أحداث  فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

فيلم الحريفة من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، العالمي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.

فيلم الحريفة ضم عددا من ضيوف الشرف سواء لاعبي كرة سابقين مثل عبد الستار صبري وأمير عبد الحميد وتامر بيجاتو وجمال حمزة، وصانعي محتوى مثل عمر الطوبجي، ومشاهير التيك توك مثل شبيه صلاح وماني وفاندايك.

ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
ندوة أحمد غزي
الأعمال العالمية أحمد غزي إيرادات السينما شريف الدسوقى طارق الجنايني فيلم الحريفة

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