إيرادات السينما أمس.. الحريفة يكسر المليون ويتصدر .. و«ليه تعيشها لوحدك» آخر القائمة

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها أفلام “شماريخ، وأبو نسب، وكارت شحن، وعصابة عظيمة، والإسكندراني، والحريفة، وليه تعيشها لوحدك”.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الاثنين، 2,680,827 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم “الحريفة”

لليوم الثاني على التوالي، تصدر فيلم “الحريفة” المركز الأول، وحقق إيرادات بلغت قيمتها 1,087,371 جنيه.

الفيلم بطولة نور النبوى وميدو وكزبرة.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

الإسكندراني:

حقق فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها 618,215 جنيه، ويحتل المركز الثاني.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أبو نسب :

حقق فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد عادل إمام إيرادات بلغت 606,847 جنيه.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

شماريخ

حقق فيلم “شماريخ” إيرادات تصل إلى 136,781 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، والراحل مصطفى درويش، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، ولافينيا نادر، ومحمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

عصابة عظيمة

أما فيلم "عصابة عظيمة"، فقد حقق إيرادات بلغت قيمتها 130,808 جنيه.

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس؛ كريم عفيفي، ورنا رئيس، وعارفة عبد الرسول، ومحمد محمود، وفرح الزاهد، وعنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.

انا وابن خالتى

فيما حقق فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها 88,435 جنيه.

الفيلم بطولة سيد رجب، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وعلى لوكا، وإنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

ليه تعيشها لوحدك

أما فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، فحقق إيرادات بلغت قيمتها 12,370 جنيه.

فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، وشريف منير، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وخالد عليش، ومؤمن نور، وفاطمة عادل، ورؤى شنوحة، وأمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل.