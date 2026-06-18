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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هدافو كأس العالم قبل انطلاق الجولة الثانية من المجموعات

ميسي
ميسي

تصدر ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين مبكرا صدارة ترتيب هدافي بطولة كأس العالم بعد نهاية اول جولة من دور المجموعات من حملة الحفاظ على اللقب التي شنها رفاق البرغوث.

وحقق ليونيل ميسي رفقة الأرجنيتن لقب بطولة كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.

واختتمت الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حيث حقق منتخب غانا الفوز على بنما بنتيجة 1-0 وخسر منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-1 أمام كولومبيا.

وتنطلق اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة مباراة التشيك ضد جنوب إفريقيا وبعدها يلعب منتخب سويسرا ضد البوسنة والهرسك

فيما يلعب منتخب كندا ضد قطر في تمام الساعة الواحدة فجرا يوم الجمعة ويلعب منتخب المكسيك ضد كوريا في تمام الساعة الرابعة فجر الجمعة.

ترتيب هدافي كأس العالم قبل الجولة الثانية من دور المجموعات 

ليونيل ميسي (الأرجنتين) : 3 أهداف 

فولارين بالوجون (الولايات المتحدة) كاي هافيرتس (ألمانيا)، ياسين عياري (السويد)، إيلايجا جاست (نيوزيلندا)، كيليان مبابي (فرنسا)، إرلينغ هالاند (النرويج)، هاري كاين (إنجلترا) كلا منهم سجل هدفين

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