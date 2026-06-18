صراع التأهل يشتعل مبكرا.. تعرف على ترتيب مجموعات مونديال 2026 بعد الجولة الأولى

انتهت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لتبدأ ملامح المنافسة على بطاقات التأهل إلى دور الـ32 في الظهور مبكرا وسط نتائج مثيرة وصراعات متقاربة في أغلب المجموعات.

وشهدت الجولة الافتتاحية العديد من المفاجآت والنتائج اللافتة أبرزها تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا وانطلاقة قوية لمنتخبات الأرجنتين وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة.

مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا.. تعادل رباعي يشعل المجموعة السابعة

فرض التعادل نفسه على مواجهتي المجموعة السابعة، بعدما تعادل منتخب مصر مع بلجيكا بنتيجة 1-1، فيما انتهت مواجهة إيران ونيوزيلندا بالتعادل 2-2.

وبذلك حصدت المنتخبات الأربعة نقطة واحدة، لتبقى حظوظ الجميع متساوية قبل انطلاق الجولة الثانية التي قد تعيد رسم ملامح المنافسة بالكامل.

كولومبيا تتصدر المجموعة 11

اختتم المنتخب الكولومبي الجولة الأولى بفوز مهم على أوزبكستان بنتيجة 3-1، ليتصدر المجموعة الحادية عشرة برصيد 3 نقاط، بينما اكتفى منتخبا الكونغو الديمقراطية والبرتغال بنقطة لكل منهما عقب التعادل.

الأرجنتين وألمانيا وإنجلترا تؤكد جاهزيتها

وجهت المنتخبات الكبرى رسائل قوية لمنافسيها مع انطلاق البطولة، حيث تصدرت الأرجنتين المجموعة العاشرة، بينما اعتلت ألمانيا قمة المجموعة الخامسة، وافتتحت إنجلترا مشوارها بفوز مهم منحها صدارة المجموعة الثانية عشرة.

كما نجح المنتخب الأمريكي في خطف صدارة المجموعة الرابعة، بينما تصدر المنتخب المكسيكي المجموعة الأولى مستفيدا من فوزه في الجولة الافتتاحية.

ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة الأولى

المجموعة الأولى

1- المكسيك – 3 نقاط

2- كوريا الجنوبية – 3 نقاط

3- التشيك– 0 نقاط

4- جنوب أفريقيا – 0 نقاط

المجموعة الثانية

1- سويسرا – نقطة واحدة

2- كندا – نقطة واحدة

3- قطر – نقطة واحدة

4- البوسنة والهرسك – نقطة واحدة

المجموعة الثالثة

1- اسكتلندا – 3 نقاط

2- المغرب – نقطة واحدة

3- البرازيل – نقطة واحدة

4- هايتي – 0 نقاط

المجموعة الرابعة

1- الولايات المتحدة الأمريكية – 3 نقاط

2- أستراليا – 3 نقاط

3- تركيا – 0 نقاط

4- باراجواي – 0 نقاط

المجموعة الخامسة

1- ألمانيا – 3 نقاط

2- كوت ديفوار – 3 نقاط

3- الإكوادور – 0 نقاط

4- كوراساو – 0 نقاط

المجموعة السادسة

1- السويد – 3 نقاط

2- اليابان – نقطة واحدة

3- هولندا – نقطة واحدة

4- تونس – 0 نقاط

المجموعة السابعة

1- نيوزيلندا – نقطة واحدة

2- إيران – نقطة واحدة

3- بلجيكا – نقطة واحدة

4- مصر – نقطة واحدة

المجموعة الثامنة

1- أوروجواي – نقطة واحدة

2- السعودية – نقطة واحدة

3- إسبانيا – نقطة واحدة

4- الرأس الأخضر – نقطة واحدة

المجموعة التاسعة

1- النرويج – 3 نقاط

2- فرنسا – 3 نقاط

3- السنغال – 0 نقاط

4- العراق – 0 نقاط

المجموعة العاشرة

1- الأرجنتين – 3 نقاط

2- النمسا – 3 نقاط

3- الأردن – 0 نقاط

4- الجزائر – 0 نقاط

المجموعة الحادية عشرة

1- كولومبيا – 3 نقاط

2- الكونغو الديمقراطية – نقطة واحدة

3- البرتغال – نقطة واحدة

4- أوزبكستان – 0 نقاط

المجموعة الثانية عشرة

1- إنجلترا – 3 نقاط

2- غانا – 3 نقاط

3- بنما – 0 نقاط

4- كرواتيا – 0 نقاط

نظام التأهل في مونديال 2026

تُقام النسخة الحالية بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم تم توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات.

ويتأهل إلى دور الـ32 صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية التي تبدأ من دور الـ32 وصولًا إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 19 يوليو 2026 على ملعب "ميت لايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.