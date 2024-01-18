أخبار الفن|ياسمين عبد العزيز تبرئ أحمد العوضي.. وطليقة شريف منير تتعرض لحادث

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.



طرح بوستر "عيسى الدجال" لـ رؤوف عبد العزيز



طرح المنتج إبراهيم إسحق بوستر فيلمه الجديد الذي يحمل اسم عيسى الدجال، وذلك بعد غياب طال أكثر من 4 سنوات عن السينما بعد فيلم الكهف الذي عرض عام 2018.

ونشر إبراهيم إسحق على حسابه الرسمي عبر فيس بوك بوستر الفيلم، معلقًا: عيسى الدجال قريبًا.. والفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز، ولم يكشف عن تفاصيل الفيلم ولا من أبطاله.

وكان آخر الأعمال إبراهيم إسحق فيلم الكهف الذي شارك في بطولته كل من ماجد المصري، محمود عبد المغني، مي سليم، روجينا، إيهاب فهمي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سامح سر الختم وإخراج أمير شوقي.



السيارة تهشمت بالكامل .. طليقة شريف منير تتعرض لحادث سير مروع



تعرضت لورا طليقة الفنان شريف منير لحادث سير مروع، مما أدي الى تهشم سيارتها بالكامل.



ونشرت لورا فيديو ظهر فيه أثار الحادث وعلقت عليه قائلة: عمري ما عملت حادثة في حياتي ,و طول عمري بقول ان الخوف من الناس اللي بتسوق حواليك مهما كنت انت بتعرف تسوق، وان اللي ربنا كاتبهولك حتشوفه ، وإنك ما تملكش في نفسك ولا في اللي حواليك حاجه غير إنك تدعي لنفسك وللي حواليك ان ربنا يحفظنا و يلطف بينا.



عاصي الحلاني يروج لأحدث حفلاته الغنائية في باريس



نشر الفنان عاصي الحلاني فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، يعلن فيه عن موعد حفله القادم فى باريس.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وقال عاصي الحلاني فى الفيديو، انتظروني فى 23 فبرابر فى باريس ونقضي ليلة من العمر وليلة مليانة موسيقي وفرح واشتقت للجالية العربية واللبنانية.



باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

نفت الفنانة ياسمين عبد العزيز أن السبب وراء طلاقها من أحمد العوضي هو خيانته لها.



وكتبت ياسمين عبد العزيز فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام: أشهد الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين جواز وانفصالنا شيء قدري مش بأيدينا .



وكانت هناك أخبار قد انتشرت فى الساعات الماضية حول أسباب طلاق أحمد العوضي وياسمين، حيث ترددت أنباء عن خيانة أحمد العوضي لها وهو ما نفته ياسمين عبد العزيز جملة وتفصيلا.





رشا مهدي تبدأ تصوير "سر إلهي" للعرض في رمضان المقبل



بدأت الفنانة رشا مهدي اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "سر إلهي" في مدينة ٦ أكتوبر ، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

المسلسل من المنتظر عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال ماراثون شهر رمضان المقبل، وتشارك في بطولته روجينا، ومحمد ثروت.



وتعود رشا مهدي هذا العام بدور مختلف تماما عنها، بعد حضورها اللافت رمضان الماضي في مسلسل "الكتيبة 101” مع المخرج محمد سلامة.

مواعيد عرض "حدوتة منسية" على CBC



تعرض قناة "CBC" بداية من يوم السبت 27 يناير الجاري، مسلسل "حدوتة منسية" بطولة الفنانة الكبيرة سوسن بدر ومجموعة من النجوم.

"حدوتة منسية" يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.