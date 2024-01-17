عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عاصي الحلاني يروج لأحدث حفلاته الغنائية في باريس

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

نشر الفنان عاصي الحلاني فيديو من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، يعلن فيه عن موعد حفله القادم  فى باريس.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقال عاصي الحلاني فى الفيديو ، أنتظروني فى 23 فبرابر فى باريس  وهنقضي ليلة من العمر وليلة مليانة موسيقي وفرح وأشتقت للجالية العربية واللبنانبة.

txt

عاصي الحلاني يروج لأحدث حفلاته في الكريسماس

txt

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

txt

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

txt

قصي خولي يعلن موعد ومكان عزاء والده بعد رحيله الصادم

وروج الفنان عاصي الحلاني لمشاركته فى حفلات الكريسماس لعام 2024 ، بحفل فى أبو ظبي .

ونشر عاصي الحلاني منشور من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، قائلا: "ليلة رأس السنة مع حبايب قلبنا في أبو ظبي انتظرونا بليلة مليانة فرح".

وقد حرص الفنان عاصى الحلاني على دعم القضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية أثر العنف والقصف الذى يشاهده أهلها ، حيث  قدم أغنية “الوطن”،  وهى من ألحانه وتوزيع طوني سابا، ومن أشعار عمر الفرا، بتوقيع المخرج عادل سرحان.

وقد أحيا النجم اللبناني، عاصي الحلاني، حفلاً غنائيا كبيرا في دار الأوبرا السلطانيّة في العاصمة مسقط خلال الفترة الماضية 

 شارك عاصي ضمن خاصية الستوري على تطبيق الانستجرام مقاطع مصورة من جولته التي تستمرّ على مدار يومين، مستعرضًا لحظات من وصوله الى دار الأوبرا، وبعض اللقطات من بروفات الحفل.

وقدم الحلاني خلال الحفل نخبة من اهم واشهر اغنياته منها بحبك وبغار، وانا مرق ماريت، ومالي صبر، يا طير حيث بدا تفاعل الجمهور واضحًا وهو يردّد مع الحلاني أغنيته الشهيرة. 

كان الفنان اللبناني عاصي الحلاني قد اطلق ألبومه الجديد «تعرف شنو احبك» مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وبعدد من المنصات السمعية من أيام، يتضمن الألبوم ثمانية أغنيات وهي ريحة عطر وعمر الخيانة وطل الملك وتعرف شنو احبك وففتي ففتي ومشيا بتلع وملهوف عليك ويلي جبينك ضاوى.

اعمال عاصى الحلانى حفلات عاصى الحلانى ابنة الفنان عاصي الحلاني الفنان اللبناني عاصي الحلاني ابنه عاصي الحلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

موضوعات متعلقة

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

قبل طرحه بساعات.. دينا تروج لأحدث أعمالها السينمائية «الملكة»| فيديو

قبل الاحتفال بعيد زواجهما.. أبرز اللقطات الرومانسية بين كندة علوش وعمرو يوسف

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

قصي خولي يعلن موعد ومكان عزاء والده بعد رحيله الصادم

تفتكروا هبقى عاملة إزاي| حلا شيحا تروج لأحدث أعمالها الدرامية

ترشيحاتنا

حزن في البدرشين بعد مصرع 3 غرقا بترعة المريوطية .. صور

وظائف للمهندسين.. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن التفاصيل

احذر التعامل الخاطئ مع الدولار .. غرامة 5 ملايين جنيه في انتظارك

كيف يكون القرآن عربيا مبينا وبه كلمات أعجمية؟ واعظ بالأزهر يجيب

الرئيس الفرنسي يدعو لوقف إطلاق نار عاجل في غزة

رسالة عاجلة للمواطنين.. عضو "شعبة الذهب" يفجر مفاجأة عن الأسعار |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ