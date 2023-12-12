عاصي الحلاني يروج لأحدث حفلاته في الكريسماس

روج الفنان عاصي الحلاني لمشاركته فى حفلات الكريسماس لعام 2024 ، بحفل فى أبو ظبي .

ونشر عاصي الحلاني منشور من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، قائلا: "ليلة رأس السنة مع حبايب قلبنا في أبو ظبي انتظرونا بليلة مليانة فرح".

وقد حرص الفنان عاصى الحلاني على دعم القضية الفلسطينية خلال الفترة الماضية أثر العنف والقصف الذى يشاهده أهلها ، حيث قدم أغنية “الوطن”، وهى من ألحانه وتوزيع طوني سابا، ومن أشعار عمر الفرا، بتوقيع المخرج عادل سرحان.

وقد أحيا النجم اللبناني، عاصي الحلاني، حفلاً غنائيا كبيرا في دار الأوبرا السلطانيّة في العاصمة مسقط خلال الفترة الماضية

شارك عاصي ضمن خاصية الستوري على تطبيق الانستجرام مقاطع مصورة من جولته التي تستمرّ على مدار يومين، مستعرضًا لحظات من وصوله الى دار الأوبرا، وبعض اللقطات من بروفات الحفل.

وقدم الحلاني خلال الحفل نخبة من اهم واشهر اغنياته منها بحبك وبغار، وانا مرق ماريت، ومالي صبر، يا طير حيث بدا تفاعل الجمهور واضحًا وهو يردّد مع الحلاني أغنيته الشهيرة.

كان الفنان اللبناني عاصي الحلاني قد اطلق ألبومه الجديد «تعرف شنو احبك» مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وبعدد من المنصات السمعية من أيام، يتضمن الألبوم ثمانية أغنيات وهي ريحة عطر وعمر الخيانة وطل الملك وتعرف شنو احبك وففتي ففتي ومشيا بتلع وملهوف عليك ويلي جبينك ضاوى.