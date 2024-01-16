قصي خولي يعلن موعد ومكان عزاء والده بعد رحيله الصادم

أعلن الفنان قصي خولي عن مواعد عزاء والده الذى فارق الحياة منذ ساعات بعد صراع مع المرض، ليكون يوم الخميس القادم ١٨ يناير.

توفي اليوم عميد خولي، والد الفنان السوري قصي خولي، صاحب المسيرة الناجحة في عالم الصحافة بعد صراع مع المرض.

من جانب آخر أثار كل من نادين نسيب نجيم والفنان قصى خولى حالة من الجدل الواسع نتيجة خلافهما سويا عقب عرض مسلسل 2020 والذى عرض فى رمضان الماضى.

وقرر قصى خولى وضع حد لمثل هذه الأقاويل؛ وذلك على هامش لقائهما سويا فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي قائلا: ليس هناك خلاف بينى وبينك نادين نسيب نجيم وكل شي، على ما يرام ونقدم سويا الجزء الثانى من مسلسل 2020.

كما رد قصى خولى على لقائهما فى مهرجان البحر الأحمر بالاحضان قائلا : نادين صديقتي وخطيبها صديقى.

نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، والد الفنان الشهير قصي خولي الإعلامي القدير عميد خولي.

وقدمت نقابة الفنانين تعازيها للفنان قصي خولي، وهو نجل الإعلامي عميد خولي، حيث في بيان لها عبر حسابها في "فيسبوك": "تعازينا القلبية للزميل الفنان قصي خولي؛ بوفاة والده الإعلامي القدير عميد خولي، ليكن ذكره مؤبدا، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشغل الإعلامي الراحل عميد خولي والد قصي خولي عدة مناصب هامة خلال مسيرته الإعلامية، حيث كان نائبا لرئيس تحرير صحيفة "البعث" البارزة.

كما تولى منصب رئيس تحرير صحيفة "تشرين"، وكذلك رئيس تحرير صحيفة "الثورة"، كما كان نائب رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا.